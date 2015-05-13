Аварія з "Прогресом" порушила плани російських військових

Керівник Федерального космічного агентства (Роскосмос) Ігор Комаров 12 травня заявив, що космічний вантажний корабель"Прогрес М-27М" був втрачений через розтин баків окислювача і пального третьої ступені ракети-носія "Союз-2.1 а", пише "Комерсант".

Це - попередні дані: роботу комісії з розслідування причин інциденту продовжено до 22 травня. Через аварію військовим довелося зрушувати терміни запуску супутника фоторозвідки "Кобальт-М". Роскосмос рекомендував військам повітряно-космічної оборони призупинити підготовку до старту останнього в історії супутника фоторозвідки "Кобальт-М", який ракета "Союз-2.1 а" повинна була вивести з космодрому Плесецьк 15 травня. Точну дату наступного пуску визначить держкомісія, однак, за інформацією джерела "Ъ" в Міноборони, він відбудеться не раніше ніж через два-три тижні.

"Союз-2.1 а" стартував з космічною вантажівкою "Прогрес" з майданчика N31 космодрому Байконур 28 квітня в 10:09 за московським часом. Передбачалося, що через шість годин після старту корабель причалить до борту МКС, доставивши шістьом членам екіпажу експедиції 43/44 більше 2,5 т вантажу: харчування, паливо, кисень і апаратуру для наукових експериментів. Однак через нештатну ситуацію він опинився на нерозрахуковій орбіті і вже 8 травня згорів у щільних шарах атмосфери. Фінансові втрати від невдалого пуску оцінюються в 2,6 млрд руб.

Читайте такожРосія відклала запуск на МКС пілотованого "Союзу"Інцидент з "Прогресом М-27М" позначиться на програмі польотів до МКС. Заплановану на 14 травня посадку трьох членів екіпажу запропоновано здійснити на початку червня, а найближчий запуск до МКС відбудеться тільки в липні. На початку місяця до станції відправиться вантажний "Прогрес М-28М" (спочатку повинен був відправитися до станції тільки 6 серпня), а потім в космос відправиться пілотована експедиція - це "зроблено в цілях безпеки". У ЦУП вважають, що втрата корабля не позначиться на екіпажі МКС: запасів води, кисню і продовольства вистачить на два-три місяці. 19 червня до станції відправиться американський вантажний корабель Dragon.