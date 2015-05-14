Антикорупційному бюро можуть дозволити карати чиновників за брехню в деклараціях
Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк просить Верховну Раду розширити повноваження Національного антикорупційного бюро, зокрема щодо проведення розслідування стосовно державних чиновників, якщо вони умисно подали недостовірну інформацію в деклараціях про доходи.
Як передає кореспондент УНІАН, про це прем’єр заявив на засіданні уряду.
"Ми звертаємося до парламенту з тим, щоби розширити повноваження НАБ і дати можливість НАБ проводити розслідування по відношенню до державних чиновників в тому випадку, якщо державні чиновники зумисно подали недостовірну інформацію в деклараціях про статки, доходи і майно державного чиновника", - сказав він.
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Тобто, за словами Яценюка, має бути введена "як кримінальна відповідальність за подачу недостовірних даних, так і надається повноваження Національному антикорупційному бюро щодо проведення розслідування по будь-яким чиновникам, які надають недостовірну інформацію у своїх деклараціях".
Також, за словами Яценюка, уряд ухвалив рішення про забезпечення діяльності НАБ.
"Кабінет міністрів приймає рішення передати НАБ приміщення площею 3 тис кв. м, відремонтоване, на Солом'янській площі... Тепер НАБ отримує приміщення, має можливість розмістити слідчих і офіцерів, які будуть займатися боротьбою з корупцією", - сказав глава уряду.