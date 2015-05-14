Антикорупційному бюро можуть дозволити карати чиновників за брехню в деклараціях

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем’єр заявив на засіданні уряду.

"Ми звертаємося до парламенту з тим, щоби розширити повноваження НАБ і дати можливість НАБ проводити розслідування по відношенню до державних чиновників в тому випадку, якщо державні чиновники зумисно подали недостовірну інформацію в деклараціях про статки, доходи і майно державного чиновника", - сказав він.

Читайте такожАнтикорупційне бюро може запрацювати лише за півроку - Данилюк

Тобто, за словами Яценюка, має бути введена "як кримінальна відповідальність за подачу недостовірних даних, так і надається повноваження Національному антикорупційному бюро щодо проведення розслідування по будь-яким чиновникам, які надають недостовірну інформацію у своїх деклараціях".

Також, за словами Яценюка, уряд ухвалив рішення про забезпечення діяльності НАБ.

"Кабінет міністрів приймає рішення передати НАБ приміщення площею 3 тис кв. м, відремонтоване, на Солом'янській площі... Тепер НАБ отримує приміщення, має можливість розмістити слідчих і офіцерів, які будуть займатися боротьбою з корупцією", - сказав глава уряду.