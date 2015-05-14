Торговельні мережі оскаржуватимуть звинувачення АМКУ в картельній змові

13 травня 2015 року в Антимонопольному комітеті України відбулась прес-конференція в.о. голови комітету Миколи Бараша на тему: "Картельна змова. Деталі розслідування". «У ході розслідування було встановлено факт існування між мережами інформаційного обміну, який перетворився на механізм координації конкурентної поведінки», - заявив Бараш під час прес-конференції. На мережі було накладено штраф у сукупному розмірі 203,616 млн. грн. «Такий штраф є суттєвим, але не вбивчим», – вважає Микола Бараш. "Бюджет від цього отримає на сьогодні 0,04% суми податку з прибутку. Говорити про те, що щось втрачається не можна. Ми надіємося, що будуть запущені механізми конкуренції" – зазначив Микола Бараш.

Оштрафовані Антимонопольним комітетом торговельні мережі відкидають звинувачення у картельній змові і наголошують на негативному впливі таких заяв на інвестиційний імідж країни.

«Представники провідних міжнародних та українських компаній вважають, що рішення АМКУ про «картельну змову» не має належного обґрунтування; проведення розслідування відбувалось за участі вузькоспеціалізованих співробітників АМКУ, а проблематика вивчалась вибірково, без урахування індивідуальних особливостей товару і ринку», - коментує Комітет Асоціації з роздрібної торгівлі Європейської Бізнес Асоціації, у якому представлені такі провідні міжнародні та українські компанії, як ТОВ «Ашан Україна Гіпермаркет», ПІІ «Білла-Україна», ТОВ «Метро Кеш енд Кері Україна», ТОВ «НОВУС УКРАЇНА», ТОВ «Фоззі-Фуд».

«Представники провідних міжнародних та українських компаній вважають рішення АМКУ про «картельну змову» таким, що не відповідає дійсності та погіршує і так близьку до нуля інвестиційну привабливість країни на тлі непростої економічної ситуації", - зазначається у заяві Комітету Асоціації з роздрібної торгівлі.

Водночас наголошується, що влада мала надавати підтримку українському бізнесу, який вкладає кошти у розвиток держави: "Український бізнес продовжує інвестувати у розвиток нашої країни, будуючи нові магазини, сплачуючи податки, забезпечуючи нові робочі місця та запроваджуючи найкращі світові практики ведення бізнесу, що має тільки вітатись всіма органами влади, а не обмежуватись значними штрафами і безпідставними звинуваченнями",

Нещодавно президент України, прем’єр-міністр України та члени КМУ публічно заявили про започаткування структурних реформ антимонопольного законодавства та повну заміну керівного складу АМКУ. Наразі у Верховній Раді України обговорюється призначення нового Голови АМКУ.

Учасники торговельного ринку констатують, що економіки в рішенні АМКУ менше, ніж політики. Розслідування «картельної змови» розпочав у 2012 році тодішній перший заступник голови АМКУ Рафаель Кузьмін. Нинішнє керівництво АМКУ, на думку рітейлерів, використовує гучну справу в іміджевих цілях: пан Бараш став форсувати події після того, як стало зрозуміло, що його кандидатура не потрапляє в новий керівний склад АМКУ.

Більшість звинувачених компаній вже заявили про те, що оскаржуватимуть рішення АМКУ в суді. Під час прес-конференції 13 травня 2015 року Микола Бараш визнав, що враховуючи судові розгляди, завершення даної справи може розтягнутися на тривалий термін.