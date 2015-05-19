Двадцять регіонів Росії знаходяться у дефолті – економісти

Стан економіки 20 російських регіонів відповідає дефолтному. До такого висновку прийшли фахівці Центру аналізу доходів і рівня життя НДУ Вищої школи економіки (ВШЕ), пишуть «Ведомости».

Економісти зазначили, що «хоча в Росії дефолт регіонів через політичні причини неможливий, характеристики регіонів цієї групи йому відповідають». Мова йде про зниження бюджетної забезпеченості (витрати на особу з урахуванням індексу бюджетних витрат у більшості таких регіонів у 1,5 разу нижчі, ніж середньорегіональні 61 тисяча рублів), високий або надвисокий борг, а також високий бюджетний дефіцит.

До числа таких «дефолтних» регіонів експерти ВШЕ віднесли, серед інших, Удмуртію та Амурську область з дефіцитом понад 20% за боргу понад 80%, Костромську, Смоленську області і Мордовію, борг яких перевищує 100% доходів, а також Чукотку з заборгованістю 125%.

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Як зазначають у Центрі аналізу доходів і рівня життя НДУ ВШЕ, в регіонах Росії вже йде процес скорочення соціальних витрат, можливості оптимізації несоціальних витрат практично вичерпані. При цьому за останні п'ять років (у 2009-2014 роках) зростання фінансування соціальних статей у регіональних бюджетах становило більше 80% при тому, що номінальні витрати за той же період збільшилися на 43%. На тлі стагнації цей фактор призвів до кризи регіональних бюджетів: минулого року в 47 регіонах борг перевалив за половину доходів, дефіцит бюджету майже у половини регіонів перевищив середньорегіональні 5%.

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Рахункова палата раніше попереджала, що заплановане в 2015 році зменшення трансфертів з федерального бюджету в регіональні (на 9% або 145 млрд рублів) може ще більше розбалансувати останні і призвести до зростання заборгованості регіонів.