Роскомнагляд пригрозив санкціями Facebook, Twitter і Google

Голова Роскомнагляду Олександр Жаров попросив компанії Facebook, Twitter і Google виконувати вимоги російського законодавства і нагадав: якщо вони продовжать «протиправні дії» в Росії, то закон дозволяє накласти на компанії санкції.

Як пише газета «Известия», мова йде про штрафи і блокування сторінки з протиправною інформацією. Про свої претензії до соцмереж Жаров повідомив у листах, направлених 18 травня директору Facebook із взаємовідносин з органами державної влади в Північній, Східній Європі та Росії Томасу Крістенсену, директор Twitter з публічної політики в Європі, на Близькому Сході і в Африці Шинейд Максуіні та головному виконавчому директору Google Ларрі Пейджу.

Читайте такожРоскомнагляду дозволили читати листування користувачів у соцмережах

Офіційний представник Роскомнадзора Вадим Ампелонський підтвердив надсилання відповідних листів і зазначив, що саме після таких листів зазвичай відбуваються певні зрушення у спілкуванні.

Раніше листи в Google, Facebook і Twitter направив заступник керівника Максим Ксензов, який вказав, що компанії порушують положення російського закону про блогерів. Зокрема, вони не надали запитані відомством дані про відвідуваність ряду сторінок. Початковий штраф за це порушення становить 300 тис. руб., за повторне — 500 тис. руб.

Читайте такожУ Росії знову обмежили доступ до відеохостингу Vimeo

Незалежний юрист Антон Богатов, коментуючи заяву Роскомнагляду, вказав, що стягнути кошти з американських компаній Facebook і Twitter буде складно. Гроші можна буде отримати лише з агентів, які збирають з них гроші за рекламу. Що стосується Google, то вона володіє в Росії дочірньою компанією, а в даному випадку може діяти правило «син за батька не відповідає».

Представники Twitter, Google і Facebook не відповіли на запити «Известий».