Росіяни можуть втратити доступ до AppStore і Google Play

Роскомнагляд внесе у чорний список посилання на сторінки сайтів офіційних магазинів додатків AppStore (для платформи iOS) і Google Play (Android), за якими можна скачати заборонену в Росії літературу, пише газета «Известия».

Це перші випадки блокування додатків, повідомив офіційний представник відомства Вадим Ампелонський.

20 квітня прокуратура Ставропольського краю в інтересах Росії та невизначеного кола осіб звернулася в Жовтневий райсуд Ставрополя про визнання двох книг Саїда бін Алі бін Вахф аль-Кахтані («Фортеця мусульманина. Зі слів розуміння Аллаха, що зустрічаються в Корані і Сунні» і «Фортеця мусульманина. Звернення до Аллаха з благаннями. Лікування за допомогою змов, що зустрічаються в Корані і Сунні») забороненими до поширення.

Обидві ці книги внесені до федерального списку екстремістських матеріалів, який веде Мін'юст.

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Додатки, що містять тексти зазначених книг, можна знайти в магазинах AppStore та Google Play.

«Поява такого роду контенту в популярних інтернет-магазинах додатків є дикістю. Адміністрації цих магазинів необхідно навчитися запобігати поширенню заборонених матеріалів», — заявив Ампелонський.

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Після того як Роскомнагляд внесе у чорний список сторінку магазину з конкретним додатком, у клієнтів деяких невеликих регіональних провайдерів може перестати відкриватися весь сайт інтернет-магазину, оскільки вони можуть блокувати їх лише повністю. Згідно зі статистикою наглядового відомства «закривати» окремі сторінки не можуть близько 30% провайдерів.