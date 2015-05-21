Абромавичус обіцяє радикальну боротьбу з піратством

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України в рамках підвищення ефективності боротьби з піратством і з метою поширення виключно легального програмного продукту має намір провести радикальну реформу сфери захисту прав інтелектуальної власності, сказав міністр економрозвитку Айварас Абромавичус у ході круглого стола в Києві.

Абромавичус підкреслив, що Україна не є найбільшою країною-піратом в світі, а відсоток легального програмного забезпечення, що використовується в нашій країні, є вкрай малим.

«Ситуація, що склалася у сфері інтелектуальної сфери в Україні, – це наслідок низького економічного розвитку, низької купівельної спроможності населення, але одночасно високоосвіченого суспільства, - сказав Абромавичус. - Якщо оцінювати за рівнем програмного забезпечення, лише 17% продукту в нашій країні – це легальний програмний продукт».

Абромавичус підкреслив, що піратство перешкоджає приходу інвестицій і технологій на ринок України.

«Ми бачимо, що питання захисту інтелектуальної власності є вкрай важливим . Ми також бачимо багато ініціатив у цій сфері, але системного підходу поки що немає, - зазначив глава Мінекономрозвитку. – Зрозуміло, що наші зусилля мають результат. Торгове представництво США (USTR - УНІАН) виключило нашу країну з переліку найбільших піратів – у так званому «Списку 301». Але потрібно рухатися вперед. Ми розуміємо, що зміни мають бути системними – як з боку правовласників контенту, дистриб'юторів, так і з боку держави».

Міністр зазначив, що Мінекономрозвитку готове стати майданчиком для координації спільних дій по боротьбі з піратством. «Ми готуємо комплексну реформу в сфері інтелектуальної власності. Будуть запропоновані радикальні заходи. Але ми хочемо дати цьому публічне обговорення», - сказав Абромавичус і додав, що Мінекономрозвитку буде прикладом боротьби з нелегальним продуктом за рахунок використання лише ліцензійних програм.

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Як повідомляв УНІАН, у травні 2013 року Торгове представництво США (USTR) в щорічному Списку 301 «поставило Україну на перше місце за порушення прав інтелектуальної власності. У лютому 2014 року USTR вніс до списку порушників авторського права кілька українських інтернет-сервісів з зберігання та обміну інформацією - ех.иа, еxtratorrent.cc. До списку розповсюджувачів піратських даних також увійшли, зокрема, українські фізичні ринки «Петрівка» і «7-й кілометр».

Після прийняття необхідних законодавчих актів, у травні 2014 року USTR виключила Україну зі «Списку 301», проте залишила чинними претензії до України щодо системи збору авторських відрахувань, використання неліцензійного програмного забезпечення держорганами і загального поширення піратства в країні.