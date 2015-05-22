Зона вільної торгівлі між Україною та ЄС запрацює з 1 січня - Туск

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції за підсумками четвертого саміту "Східного партнерства" в Ризі.

"З часу проведення саміту у Вільнюсі (29-29 листопада 2013 року - УНІАН) ми підписали угоди про асоціацію та створення поглибленої і всеохоплюючої зони вільної торгівлі з Грузією, Молдовою і Україною. Це підняло нашу співпрацю на новий рівень. Поглиблена і всеосяжна зона вільної торгівлі вже тимчасово застосовується, крім частини про зону вільної торгівлі з Україною, яка набуде чинності з 1 січня 2016 року ", - зазначив Туск.

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Як повідомляв УНІАН, Україна і Євросоюз підписали політичну частину Угоди про асоціацію 21 березня 2014 року, економічну – в кінці червня 2014 року, після проведення президентських виборів. Президент України Петро Порошенко підписав Угоду про асоціацію з ЄС у повному обсязі.

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Спочатку передбачалося, що режим вільної торгівлі між Україною та ЄС почне діяти з жовтня 2014 року. Однак у вересні 2014 року, після консультацій у Брюсселі представників Єврокомісії, України і РФ, сторони домовилися про відтермінування введення положень угоди до 31 грудня 2015 року. Проте Євросоюз ввів односторонні преференції на експорт українських товарів. Зате європейські товари в Україні продовжують обкладатися митами.