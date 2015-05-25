Інтернет-ритейлер Amazon змінює схему сплати податків у Європі

Американська Amazon.com Inc., найбільший у світі інтернет-ритейлер, з 1 травня 2015 року почала відображати виручку від роздрібних продажів у європейських державах на рахунках підрозділів саме в цих країнах, тоді як раніше всі доходи компанії в регіоні проводилися через її люксембурзький підрозділ.

Про це пише MarketWatch з посиланням на представника Amazon, передають «Ведомости».

За словами обізнаного джерела, Amazon вже перейшла до нової практики у Великобританії, Німеччині, Італії та Іспанії.

Цей крок свідчить про істотну зміну підходу Amazon до оподаткування в Європі і може значно підвищити обсяг податків, що сплачуються компанією в окремих державах регіону, зазначають експерти. Схеми економії на податках, яких багато міжнародних компаній дотримуються в Європі, перебувають під пильною увагою європейських регуляторів.

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У січні Єврокомісія заявила, що податкова структура, якої дотримується Amazon в Європі, дає компанії незаконну та несправедливу перевагу перед конкурентами.

Великобританія нещодавно оголосила про підвищення податків для компаній, що намагаються, на думку влади, активно уникнути сплати податків у країні.

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За 2013 рік (останні доступні дані) Amazon виплатила у Великобританії податки на суму 4 млн фунтів стерлінгів ($6,2 млн), при цьому виручка, отримана компанією в цій країні за позаминулий рік, становила 449 млн фунтів.