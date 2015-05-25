Абромавичус хоче підвищити зарплати керівникам держпідприємств

Міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавичус запропонував дозволити органам управління державними підприємствами (міністерствам, Фонду державного майна та іншим органам виконавчої влади) підвищувати зарплати менеджменту держпідприємств до ринкового рівня і прив'язувати оплату до ефективності роботи керованих ними підприємств, повідомила прес-служба Мінекономрозвитку.

Згідно з повідомленням, позиція міністра полягає в тому, що керівники держпідприємств при низькому рівні оплати мотивовані здійснювати корупційні дії і не мотивовані підвищувати якісні показники роботи держпідприємств в умовах застарілої системи управління.

У прес-службі відзначили, що в умовах підвищення прозорості роботи держпідприємств підвищення оплати праці менеджменту дозволить значно зменшити кількість зловживань і збільшити ефективність роботи державного сектора економіки.

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Як повідомляв УНІАН, топ-100 державних підприємств, що займають 90% державного сектору економіки, за 9 місяців 2014 року акумулювали 80 млрд грн збитку.

Кабінет міністрів України в рамках реформи системи управління державними підприємствами оголосив про принцип пошуку керівників держкомпаній на відкритих конкурсах. Перелік вимог до кандидатів публікується на сайтах профільних міністерств. Зокрема, Мінекономрозвитку проводить конкурси на заміщення керівників близько 77 компаній, включаючи авіаційний держконцерн «Антонов», Мінагропрод – по 37 компаніям. Аналогічні конкурси будуть проводитися і щодо енергетичних компаній, включаючи «Укрнафту», «Укртранснафту» та інші.