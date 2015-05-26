У Росії хочуть перевірити Google на шпигунство

Член комітету Держдуми РФ з безпеки та протидії корупції Ілля Костунов попросив Госпрокуратуру і Роскомнадзор перевірити захищеність даних громадян від несанкціонованого збору через інтернет-лічильники і заборонити використання на державних сайтах лічильників від компаній з недружніх до Росії країн.

Така пропозиція міститься в листах Костунова, спрямованих генпрокурору РФ Юрію Чайці, голові Роскомнагляду Олександру Жарову і міністру економічного розвитку Олексію Улюкаеву, пишуть «Известия».

Депутат зазначає, що зараз державна та муніципальна влада вставляє на свої офіційні сайти фрагменти програмного коду (від «Яндекса», Google, Liveinternet та ін), які дозволяють побачити відвідуваність окремих сторінок, популярність посилань, шляхи руху відвідувачів сайту та ін.

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Згідно з даними аналітичного порталу index.ru з 264 держсайтів лічильники «Яндекса» є на 52%, Liveinternet — на 35%, Google — на 21% (можна використовувати відразу дві або більше). Ці лічильники можна налаштувати так, що користувач не бачить їх на сайті, їх можна побачити, тільки подивившись програмний код сторінки.

При цьому на сервери компаній йде не тільки статистика відвідувань.

«Збираються не тільки параметри запиту користувача до відвідуваного сайту або адреса сайту, з якої відбувся перехід, але й інформація, що отримується від браузера, у тому числі про дані, введені в поля форм, про натискання на кнопки клавіатури, кліки «мишки», переміщення курсору, виділення і копіювання тексту», — зазначає у своєму листі депутат.

«Але подібні інтернет-лічильники збирають інформацію про поведінку громадян, які зайшли на портал держоргану і відправляють на віддалений сервер — наприклад, компанії Google. Вважаю абсолютно неприпустимим збір і відправку на віддалений сервер даних, які громадяни повідомляють, наприклад, під час отримання державних і муніципальних послуг в електронній формі. Також у зверненнях росіян в держоргани міститься особиста і сімейна таємниця», - пише російський депутат.

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У своєму листі депутат просить Генпрокуратуру провести перевірку і дати правову оцінку доступу недержавних інтернет-компаній до зазначеної інформації, а Роскомнагляд та Мінекономрозвитку — провести перевірку держсайтів на предмет захищеності даних.

Крім того, Костунов просить «з урахуванням відомих повідомлень Едварда Сноудена розглянути можливість заборони розміщення «інтернет-лічильників» на державних порталах від компаній, які знаходяться під юрисдикцією країн, що проводять явно ворожу політику щодо Російської Федерації».