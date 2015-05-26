Окупанти Криму продовжують оголошувати свята за українським законодавством

Нелегітимний уряд окупованого Севастополя ухвалив рішення про оголошення 1 червня святковим днем у зв'язку зі святкуванням Святої Трійці, передають "Новини Криму".

«Першого червня оголошується святковим днем у зв'язку з святкуванням Святої Трійці. Роботодавцям рекомендовано на своїй території оголосити вихідний», — заявили в "уряді".

Читайте такожУряд хоче визначити 20 лютого 2014 року датою початку окупації КримуХристияни відзначають день Святої Трійці у неділю на 50-й день після Великодня, свято називається ще П'ятидесятницею. В Україні понеділок - вихідний день. В Росії день Святої Трійці не є загальнодержавним святом.