Прибуток Банку Ватикану зріс у 24 рази

Чистий прибуток Інституту релігійних справ (Банк Ватикану) за підсумками 2014 року зріс майже в 24 рази, до €69,3 млн.

Про це йдеться в прес-релізі фінансового інституту, повідомляє «Газета.Ru»

За підсумками 2013 року чистий прибуток фінансового інституту становив всього €2,9 млн. Власний капітал банку скоротився до €695 млн, в 2013 році він становив €720 млн.

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Зростання чистого прибутку в фінансовій організації пояснюють скороченням операційних витрат, успішними товарними операціями з цінними паперами, а також підвищенням рівня прозорості роботи банку за підсумками реформ.

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Раніше повідомлялося, що на рахунках екс-керівників Банку Ватикану заморозили €18 млн.