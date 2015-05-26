Путін радить російському бізнесу зайняти внутрішній ринок, поки Захід не «прозрів»

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав у ході виступу на форумі «Деловая Россия».

«На стан економіки впливають як внутрішні, так і зовнішні фактори. Поточна кон'юнктура непроста, якщо не сказати - складна. Разом з тим, зміна курсу рубля підвищує цінову конкурентоспроможність російського виробництва і відкриває вікно можливостей для того, щоб узяти під свій контроль нові ніші на національному і міжнародному рівні», - сказав Путін.

При цьому він наголосив, що такі проекти можуть бути обмежені в часі, і цим треба скористатися для нарощування несировинного експорту й освоєння власного ринку.

«Ось наші партнери прозріють у деяких країнах, санкції скасують, а нам що робити? Нам доведеться теж якось реагувати на це, в іншому разі ми потрапимо у складні умови у відносинах у рамках СОТ», - сказав Путін.

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Довідка УНІАН. Росія у березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. За безпосередньої участі російських спецслужб і підтримки російської армії на Донбасі були створені так звані Донецька і Луганська «народні республіки». РФ постачає зброю терористам і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.

Через ці дії США, Євросоюз, Канада, Японія, Австралія та багато інших країн упровадили санкції проти Росії.