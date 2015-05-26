Порошенко звільнив від податків та мит оборонний імпорт

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Як зазначається в повідомленні, Закон №365-VIII від 23 квітня 2015 року звільняє від оподаткування ввізним митом складові (матеріали, вузли, агрегати, устаткування та комплектувальні вироби), що ввозяться на територію України в митному режимі імпорту для використання у виробництві продукції оборонного призначення, якщо замовником такої продукції є державний замовник. При цьому зазначені товари не звільняються від оподаткування ввізним митом, якщо вони мають походження або ввозяться з території країни, визнаної державою-окупантом та/або державою-агресором щодо України згідно із законодавством.

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Президент також затвердив Закон №366-VIII від 23 квітня 2015 року «Про внесення зміни до статті 197 Податкового кодексу України щодо створення сприятливих умов для забезпечення виконання державних контрактів з оборонного замовлення та договорів на постачання продукції оборонного призначення».

Документом звільняються від оподаткування операції із ввезення на територію України товарів, які використовуються у виробництві продукції оборонного призначення, якщо замовником такої продукції є державний замовник, визначений Кабінетом Міністрів. Звільнення від оподаткування, встановлене цим пунктом, не застосовується до операцій із ввезення на митну територію України товарів, що мають походження чи ввозяться з території країни, визнаної державою-окупантом та/або визнаної державою-агресором по відношенню до України згідно із законодавством.