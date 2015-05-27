ЄБРР планує цього року відкрити офіс у Харкові

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) планує в цьому році відкрити офіс банку в Харкові, повідомила директор групи підтримки малого бізнесу ЄБРР Шарлотта Рюе на брифінгу.

«Минулого року ми відкрили офіс у Львові, щоб було простіше працювати з підприємствами, цього року ми плануємо відкрити офіс ще й у Харкові», - сказала вона.

Представник ЄБРР навела показники результативності проектів для малого і середнього бізнесу. «71% підприємств – клієнтів ЄБРР збільшили свої продажі на 40%, більш як половина підприємств збільшили кількість працівників, близько 15% клієнтів дістали можливість залучити кредитування на суму близько 0,5 млн дол.», - сказала вона.

Рюе відзначила, що ЄБРР не тільки дає поради компаніям, а й надає можливість поліпшити їх послуги. «У нас є навчальні курси «Нарощуй свій консалтинговий бізнес». В цьому році ми плануємо навчити 45 консультантів, і практично таку саму кількість консультантів ми навчаємо щорічно», - сказала вона.

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Як повідомляв УНІАН, ЄБРР відкрив представництво у Львові в грудні 2014 року.

Довідка УНІАН. Європейський банк реконструкції та розвитку є найбільшим фінансовим інвестором в Україні. Станом на 1 березня 2015 року банк взяв на себе зобов'язання з надання сукупної суми в 10,9 млрд євро для 344 проектів у країні.