Для українців відпочинок в окупованому Криму небезпечний - правозахисники

"Заступник голови Кримської польової місії з прав людини" Ольга Скрипник не виключає того, що українські туристи, які мають популярні сторінки в соціальних мережах, можуть мати проблеми, якщо вирішать відпочити в окупованому Росією Криму, передає "Крим.Реалії".

Правозахисники вважають, що під виглядом боротьби з «радикалами» російські силовики можуть вчинити протиправні дії щодо українців, які медійно або політично активні на материку.

«Активні користувачі соціальних мереж становлять загрозу для кримської влади, тому що їй треба зберегти суспільну думку про те, що в Криму все стало чудово. Тому дійсно така людина може піддатися залякуванню, нападу, необґрунтованому затриманню», – сказала правозахисниця.

Читайте такожВ окупованому Криму можуть відібрати сільгоспземлі в українців Скрипник вважає, що ризик для безпеки на півострові існує не тільки для політично активних українців, але і рядових аполітичних громадян. На її думку, основну загрозу для туристів з материка може представляти «кримська самооборона», яка має статус народного ополчення. Скрипник стверджує, що представники цього формування відчувають себе безкарними і на півострові відсутні будь-які правові механізми, щоб на них вплинути.

На початку травня нелегітимний прокурор півострова Наталія Поклонська заявила, що всі «радикали з України» будуть заарештовані у разі проникнення на півострів. Вона відзначила роботу спецслужб в цьому напрямку.

За даними нелегітимного Міністерства курортів і туризму анексованого Криму, в цьому році на травневих святах півострів відвідали 34 тисячі туристів з України. А загальна кількість відпочиваючих, за підрахунками окупаційної влади Криму, склала 175 тисяч. Російська влада очікує, що цього літа в анексований Крим приїдуть понад 4 мільйона відпочиваючих.