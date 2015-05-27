Яценюк поскаржився, що через депутатів не зміг підняти країну на 30 пунктів у рейтингу Doing Business

Про це повідомив під час засідання уряду прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Я пропоную присвятити засідання питанням заборгованості із заробітних плат і створення нових робочих місць», - сказав Яценюк.

При цьому він нагадав, що питання нових робочих місць обумовлене у двох урядових законопроектах, які перебувають у Верховній Раді, однак парламентарії їх не розглядають. Ці ж законопроекти, за словами Яценюка, є складовими загального пакета законопроектів, які покликані поліпшити позиції України в рейтингу легкості ведення бізнесу Світового банку Doing Business.

«Парламент не голосує два закони з Doing Business. Ми вже втратили 30 пунктів (у рейтингу – УНІАН). У нас була можливість покращити позиції на 30 пунктів, але у зв'язку з тим, що аналіз буде робитися станом на травень, а в травні закони не проголосовані, ми втратили цю можливість. І мотивації, чому це не проголосовано, – жодної: ні економічної, ні політичної», – сказав очільник уряду.

При цьому Яценюк звернув увагу на те, що поряд із створенням нових робочих місць та погашенням заборгованості із зарплати необхідно активізувати роботу щодо детінізації зарплат. «Ми ухвалили закон про єдиний соцвнесок. Тепер треба провести аналіз, працює цей закон чи ні, він дав змогу вивести з тіні зарплати чи ні, чи треба вносити зміни в закон», - сказав глава уряду.

Присутній на засіданні міністр соціальної політики Павло Розенко наголосив, що на поточний момент в Україні спостерігається позитивна динаміка погашення заборгованості із зарплати. «Загалом по країні заборгованість зменшилась на 125 млн грн – на 11%. Якщо взяти категорії економічно активних підприємств, то заборгованість із зарплати скоротилася на 12,8%. За оперативними даними Мінсоцполітики, вже за перші 20 днів травня йде подальше скорочення боргів. Тільки в травні вони скоротилися ще на 190 млн грн, - сказав Розенко. - Але я хочу одразу звернутися до міністрів і сказати, що тенденція позитивна, але ми не повинні складати руки. Загальна заборгованість – у нас дуже велика цифра. Тільки по економічно активних підприємствах вона перевищує 1 млрд грн».

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, заборгованість з виплати заробітної плати в Україні у квітні порівняно з березнем знизилася на 110 млн грн – до 1,5 млрд грн.

Близько 70% загальної заборгованості становили борги економічно активних підприємств. Традиційно найбільші обсяги боргів зафіксовано в промисловості – 981 млн грн. Найменший обсяг боргу – у сфері мистецтва і розваг (650 тис. грн). У регіональному розрізі найбільший обсяг заборгованості зафіксований у Донецькій області – 377 млн грн., у Київській області – 128,5 млн грн, у Луганській області - 127,8 млн грн, Харківській області – 179,2 млн грн. Заборгованість із зарплати в Києві становить 73,2 млн грн.