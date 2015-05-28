Економічна конкурентоспроможність України та Росії різко впала - рейтинг

Такими є результати глобального рейтингу швейцарського Інституту менеджменту та розвитку, опублікованого 27 травня, повідомляє Радіо Свобода.

Згідно з цим рейтингом, Росія опустилася з 38-го на 45-те місце серед 61-ї країни. А Україна втративши 11 позицій, посіла 60-те місце – далі йде лише Венесуела.

Таке падіння економік цих країн фахівці Інституту менеджменту та розвитку пояснюють воєнним конфліктом в Україні.

Читайте такожДля російської економіки найгірше ще попереду - The Washington TimesБойові дії на Донбасі тривають з квітня минулого року. За цей час там, за даними ООН загинули понад 6 тисяч людей.

Через анексію Росією українського Криму та її роль у дестабілізації ситуації на сході України, Захід запровадив проти Москви низку санкцій, які стосуються зокрема обмеження доступу Росії до іноземного капіталу та технологій. Це стало головною причиною значного ослаблення російської економіки.

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