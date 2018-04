Найбільші банки світу були залучені в корупційний скандал з ФІФА

Хабарі, які, за твердженням американських прокурорів, отримували функціонери ФІФА, пересилалися через рахунки, відкриті в найбільших американських, швейцарських і британських банках, випливає з тексту обвинувачення, підготовленого міністерством юстиції США.

У ньому перераховуються такі банки, як JPMorgan Chase, Citigroup, HSBC, Bank of America, UBS і Julius Baer, пишуть «Ведомости» з посиланням на The Financial Times.

У середу мін'юст США пред'явив звинувачення дев'яти чиновникам ФІФА і п'яти топ-менеджерам спортивних компаній, заявивши, що вони були частиною схеми, в рамках якої понад $150 млн було виплачено у вигляді хабарів за отримання комерційних прав, пов'язаних із змаганнями з футболу.

Федеральні прокурори проводять перевірку щодо фінансових інститутів, щоб зрозуміти, чи знали вони про те, що допомагають відмивати гроші, що використовувались для підкупу, заявила Келлі Керрі, виконуюча обов'язки прокурора південного округу Нью-Йорка.

Багато з грошових переказів, про які йдеться в обвинуваченні, перевищували $1 млн. В 2013 р. з рахунку Citibank в Майамі, що належить спортивній маркетинговій компанії Traffic USA, було відправлено $11 млн, які прокурори пов'язують з платежами за п'ятьма контрактами. Гроші були відправлені на рахунок Конфедерації футболу Північної і Центральної Америки і країн Карибського басейну (CONCACAF) в нью-йоркському відділенні JPMorgan Chase.

В іншому випадку в листопаді 2012 р. Traffic International перевела $1,2 млн з рахунку Delta National Bank & Trust в Маямі на коррахунок HSBC в Буффало, штат Нью-Йорк; потім ці гроші були списані на користь підставної компанії, що мала рахунок у гонконгському відділенні HSBC.

Delta National Bank неодноразово згадується в тексті звинувачення, поряд з Banco do Brasil, філії якого в Нью-Йорку і Парагваї також, на думку прокурорів, використовувалися для перерахування хабарів. У 2004 р. $1,2 млн було переведено з рахунку Traffic International в Delta National Bank на коррахунок в нью-йоркському відділенні Banco do Brasil. Ця сума потім була списана на користь рахунку в парагвайському відділенні Banco do Brasil, що належить Південноамериканській конфедерації футболу (CONMEBOL).