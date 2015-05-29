Дефіцитний Пенсійний фонд витратить 18 мільйонів на модернізацію програмного забезпечення - ЗМІ

Про це повідомляється у «Віснику державних закупівель», пишуть «Наші гроші».

Із вказаної суми 13,31 млн грн отримає ТОВ «НВП «Медирент» за комплексний розвиток Інтегрованої комплексної інформаційної системи (ІКІС) фонду.

Власниками «НВП «Медирент» записані Юрій Шутка і Роман Коваль, колишній голова правління фірми «Атлас». Директором є Юрій Боніславський, який у 2001-2008 рр. очолював ДП «Інформаційний центр персоніфікованого обліку Пенсійного фонду України».

Його батько Анатолій Боніславський був раніше заступником голови правління Пенсійного фонду, а у 2011 році був заступником директора вказаного вище ДП.

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Підрядником створення програми «ІКІС ПФУ» у 2002 році було АТЗТ «Атлас», співвласником котрого був Сергій Матвєєв, батько Міс Україна-2004 Лесі Матвєєвої, дружини екс-депутата Київради, а нині замголови Київської ОДА Льва Парцхладзе. Однак у 2012 році «Атлас» збанкрутував.

Наразі майнові права інтелектуальної власності на програму належать спільно ПФУ і ТОВ «НВП «Медирент». Тому щороку фірма отримує підряди на обслуговування програмного забезпечення без конкурсу. За останні сім років фірма отримала від ПФУ контрактів на 64,20 млн грн.

Ще 1,35 млн грн. Пенсійний фонд заплатить ТОВ «Юнітех+» за модернізацію прикладних підсистем програмного забезпечення обліку сплати страхових внесків. Власниками фірми «Юнітех+» є Валерій Баталінський, Олег Смоляр та Роман Штогрін.

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Пенсійний фонд також регулярно замовляє послуги з програмного забезпечення у власників ще однієї фірми з подібною назвою – ТОВ «Юнітех-Процесінг». Ця компанія належить ТОВ «Медирент» і ТОВ «Інфопроцесінг», співвласником якого є Анатолій Боніславський, екс-заступник голови правління Пенсійного фонду. «Юнітех+» також отримує підряди без конкурсу завдяки авторським правам, за останні сім років фірма зібрала з ПФУ вже 29,99 млн грн.

Решту 3,22 млн грн отримає державне ДП «Інформаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики України». Воно повинне доопрацювати відповідно до змін законодавства Автоматизовану систему обробки пенсійної документації.