Рівень матеріальної підтримки інвалідів з дитинства буде збережено, - Загорій

За прийняття за основу і в цілому законопроекту №2026, розробленого народними депутатами від фракції «Блок «Петра Порошенка» Олександром Третьяковим та Глібом Загорієм, проголосували 265 народних депутатів.

«Нам вдалося відновити справедливість для найвразливіших категорій наших громадян – інвалідів з дитинства. Виходило, що після досягнення дитиною-інвалідом підгрупи А повноліття розмір державної соціальної допомоги разом з надбавкою на догляд в разі визнання його інвалідом з дитинства 1 групи підгрупи А скорочувався майже на 300 грн. При тому, що потреби такої людини, яка з дитинства має виключно високу ступінь втрати здоров'я, сильну залежність від постійного стороннього догляду, після досягнення повноліття не зменшується, а навпаки збільшується», - прокоментував необхідність цього закону його співавтор Гліб Загорій.

Закон України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» передбачає надання дітям-інвалідам віком до 18 років державної соціальної допомоги в розмірі 70% пожиткового мінімуму, а також надбавки по догляду за такою дитиною в розмірі 50% тільки до повноліття.

Згідно із Законом України №2026, у разі, якщо розмір щомісячної соцдопомоги з надбавкою на догляд за інвалідом з дитинства 1 групи підгрупи А не досягає розміру таких виплат на дітей-інвалідів підгрупи А віком від 6 до 18 років, держава забезпечує щомісячну доплату в сумі, якої не вистачає до зазначеного розміру.

Дія цього закону з 1 січня 2016 року буде поширюватися на 2000 інвалідів з дитинства І групи підгрупи А з високим ступенем втрати здоров'я та залежністю від постійного стороннього догляду.