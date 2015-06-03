Рада ратифікувала угоду між Україною та Японією про захист інвестицій
14:23, 03 червня 2015Різне
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Верховна Рада ухвалила Закон “Про ратифікацію угоди між Україною та Японією про сприяння та захист інвестицій” (№0020).
Угода між Україною та Японією була підписана 5 лютого 2015 року / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 289 із 317 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.
Відповідна угода між Україною та Японією була підписана 5 лютого 2015 року в Києві. Нею передбачається надання інвесторам режиму найбільшого сприяння стосовно створення, придбання і розширення інвестицій.
Також на взаємній основі гарантується захист від незаконної експропріації та націоналізації інвестицій, закріплюється право інвесторів на вільний переказ коштів, пов'язаних від здійснення інвестицій, визначаються процедури врегулювання інвестиційних спорів.
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