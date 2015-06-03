Рада ратифікувала угоду між Україною та Японією про захист інвестицій

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 289 із 317 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Відповідна угода між Україною та Японією була підписана 5 лютого 2015 року в Києві. Нею передбачається надання інвесторам режиму найбільшого сприяння стосовно створення, придбання і розширення інвестицій.

Також на взаємній основі гарантується захист від незаконної експропріації та націоналізації інвестицій, закріплюється право інвесторів на вільний переказ коштів, пов'язаних від здійснення інвестицій, визначаються процедури врегулювання інвестиційних спорів.