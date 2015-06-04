У Росії передумали вводити податок на Google і Apple

Міністерство фінансів Росії відмовилося від ідеї обкласти ПДВ телекомунікаційні послуги, які іноземні IT-гіганти, такі як Apple і Google, надають російським компаніям і фізичним особам, пише газета "Известия".

Apple і Google, як і раніше, не будуть сплачувати податок з куплених росіянами в інтернет-магазинах цих компаній програм, аудіо та відео.

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Це випливає з проекту оновлених "Основних напрямів податкової політики", опублікованих на сайті фінансового відомства. Якщо раніше Мінфін в цьому документі декларував необхідність внесення відповідних поправок в Податковий кодекс, то у новій редакції "Основних напрямів" дипломатично вказує на необхідність "продовжити розгляд питань за участю бізнес-спільноти" з "метою приведення у відповідність з міжнародною практикою порядку застосування ПДВ щодо телекомунікаційних послуг".

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У даний час ПДВ з вартості телекомунікаційних послуг (надання хостингу для російських сайтів, сервіси відеодзвінків і онлайн-месенджерів, прокату і продажу аудіо- та відеофайлів, платне надання простору на серверах для зберігання електронних документів та ін.) компанії платять, тільки якщо постачальник послуг здійснює свою діяльність на території країни. Якщо ж він зареєстрований на території іншої держави (наприклад, в офшорі), то його послуги російським ПДВ не обкладається.

"Оподаткування електронної комерції — це серйозна міжнародна проблема, — розповів заступник міністра фінансів Сергій Шаталов, — Тому необхідно дочекатися рішення з цього питання від міжнародних організацій. Зокрема, ОЕСР планує випустити свої рекомендації з цього питання восени.