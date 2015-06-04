Україна зупинила "сигаретну" суперечку з Австралією

Міністерство економічного розвитку і торгівлі зупинило торговий спір з Австралією через механізми Світової організації торгівлі про прийняття цією країною закону про уніфікацію упаковок тютюнових виробів, заявив міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавичус на брифінгу в Києві.

«Мінекономрозвитку проаналізувало ситуацію, зустрілося з усіма стейкхолдерами упродовж декількох тижнів і прийняло рішення про зупинку цього спору», - сказав міністр.

Абромавичус наголосив, що Україна не може дозволити собі брати участь у сумнівних спорах і надалі сконцентрується на захисті прямих торгових інтересів.

«У Міністерства дуже обмежені ресурси, і ми хотіли б їх сконцентрувати на захисті прямого торгового інтересу України. У цього спору відсутня економічна логіка. ... Жодна з українських тютюнових компаній не експортує свою продукцію до Австралії», - зазначив глава Мінекономрозвитку.

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Довідка УНІАН. Торговий спір з Австралією виник в результаті рішення австралійського парламенту уніфікувати упаковки сигарет з метою боротьби з курінням. Своє невдоволення таким рішенням висловили ряд найбільших тютюнових компаній, а також Домініканська Республіка, Гондурас, Нікарагуа, Філіппіни, Замбія, Мексика, Куба, Еквадор і Україна. 13 березня 2012 року Україна подала до Органу з вирішення спорів СОТ запит на проведення консультацій з Австралією в рамках Домовленості про правила та процедури, що регулюють вирішення спорів. Цей запит став третім подібним запитом України – слідом за спором з Вірменією і Молдовою.