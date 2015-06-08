Міністр фінансів закликав росіян "не жирувати" у найближчі два-три роки

Росії доведеться "не жирувати" 2-3 роки за поточних економічних умов, проводячи політику економії та правильного розподілу ресурсів.

Таку думку в інтерв'ю санкт-петербурзькому "П'ятому каналу" висловив міністр фінансів РФ Антон Силуанов, передає ТАСС.

"От якщо все буде так, як зараз, то нам, 2-3 роки точно буде потрібно для того, щоб не жирувати", - сказав міністр.

При цьому Силуанов підкреслив, що РФ "не буде скорочувати ніякі соціальні зобов'язання".

"План зростання витрат в інфраструктуру, в певні галузі, бюджетні галузі нам треба трошки притримати. І якщо у нас це вийде, то ми вийдемо з цієї ситуації міцнішими", - упевнений голова Мінфіну РФ.

У свою чергу глава Банку Росії Ельвіра Набіулліна вважає, що поліпшення ситуації в економіці може відбутися вже в кінці поточного року - початку 2016 року.

1 червня колишній міністр фінансів Росії, голова Комітету громадських ініціатив Олексій Кудрін попередив, що Росія переживає повномасштабну кризу, пік якої ще не пройдено. За оцінкою експерта, у 2015 році економіка країни скоротиться на 4%.

Згідно з уточненим прогнозом Мінекономрозвитку, ВВП Росії в 2015 році впаде на 2,8%. У 2016 році очікується зростання на 2,3%.

Міжнародний валютний фонд прогнозує, що за підсумками 2015 року ВВП Росії впаде на 3,4%. ООН очікує скорочення на 3%.