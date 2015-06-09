Кримчани завалили окупаційну владу скаргами на брудні пляжі

На «гарячу лінію» нелегітимної Ради міністрів анексованого Криму надходить безліч скарг від мешканців півострова і відпочиваючих на поганий стан пляжів. Про це повідомила "керівник апарату кримського уряду" Лариса Опанасюк, передають "Новини Криму".

Читайте такожНа Керченській переправі назріває бунт через величезну чергу і відсутність води (фото)«Люди скаржаться на неналежну підготовку пляжів до курортного сезону. Це - і Ялта, і Алушта. Вони брудні, не встановлені сміттєві контейнери, не ведеться обстеження акваторії», – уточнила Опанасюк.

У свою чергу нелегітимний глава окупованого Росією Криму Сергій Аксьонов підкреслив, що вже прийнято рішення передати всі пляжі у відання місцевих органів влади. «Але не для того, щоб вони знову своїм друзям, знайомим віддали, не з метою особистого збагачення. А для того, щоб був забезпечений безкоштовний доступ кримчанам на ці пляжі. Створені комфортні умови для відпочиваючих», - сказав Аксьонов.