Держлісагентство просить СБУ розслідувати контрабанду деревини бойовикам

Про це повідомив голова агентства Олександр Ковальчук під час наради під головуванням міністра аграрної політики та продовольства Олексія Павленка, яка відбулася у Луганській області, поінформували УНІАН у прес-службі Мінагрополітики.

Ковальчук нагадав, що деякі ЗМІ опублікували інформацію про затримання 52 вагонів контрабанди, у тому числі лісопродукції, які прямували до так званої «ЛНР». Після цього Держлісагентство провело службове розслідування. За допомогою систем електронного обігу деревини встановлено, що лісгоспи Полтавського та Чернігівського обласних управлінь лісового господарства через аукціони з продажу необробленої деревини реалізували продукцію товариству «Еколіс». Протягом поточного року вказаній структурі було відвантажено 4036,745 кбм деревини.

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«Держлісагентство звернулось до Служби безпеки України з проханням розслідувати вказані факти та встановити винних у тому, що ліс, який край необхідний для будівництва укріплень, якісь комерційні фірми перепродають терористам. Якщо факти підтвердяться, відповідальність має бути найжорстокішою», - сказав Ковальчук.

Як повідомлялося, за даними Мінагрополітики, загальна потреба у лісоматеріалах у зоні АТО становить 150 тис. кубометрів. Станом на 8 червня Донецька та Луганська ОДА замовили понад 66 тис. кубометрів лісоматеріалів. Зокрема, на підприємствах Донецького та Луганського обласних управлінь лісового та мисливського господарства замовлено 19,7 тис. куб. м та 8 тис. куб. м відповідно. Загалом лісогосподарські підприємства країни вже поставили понад 34 тис. кубометрів лісу.