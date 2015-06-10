Новгородська область перша з регіонів Росії докотилася до дефолту

Першим російським регіоном, який допустив дефолт за визначенням Standard&Poors, стала Новгородська область. Експерти попереджають, що ситуація може повторитися

У лютому цього року Новгородська область не змогла вчасно провести платіж за кредитом ВТБ, повідомив РБК представник обласного департаменту фінансів.

Термін погашення кредиту був встановлений 25 лютого 2015 року. Щоб погасити кредит, уряд області оголосив аукціон на залучення кредиту під ставку 23,63%, але аукціон провести не вдалося.

«Комерційні банки, в тому числі і ВАТ «Банк ВТБ», не подали заявки на участь в аукціоні, вважаючи цю процентну ставку досить низькою», — йдеться в коментарі обласного департаменту фінансів. У підсумку області все ж вдалося домовитися про рефінансування боргу з самим ВТБ.

«Уряд Новгородської області провів переговори з ВАТ «Банк ВТБ», в результаті яких була досягнута домовленість про зниження процентних ставок. Після цього зобов'язання погашено протягом місяця», — йдеться в повідомленні департаменту. Обсяг кредиту становив близько 2 млрд руб.», повідомило джерело в департаменті.

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Згідно зі звітністю ВТБ, опублікованою на сайті ЦБ РФ, на 1 березня 2015 року банк зафіксував прострочену заборгованість від суб'єкта федерації на рівні 1,68 млрд руб. У прес-службі банку повідомили, що Новгородська область не має прострочених зобов'язань перед ВТБ, залишивши без відповіді питання про те, чи допускав цей чи інші регіони, яким банк видавав кредити, прострочення за виплатами і на яких умовах вдалося реструктурувати кредит Новгородської області.

Раніше агентство S&P повідомило, що в першому кварталі 2015 році як мінімум один суб'єкт РФ, що не має рейтингів агентства, допустив прострочення виплати за банківським кредитом внаслідок обмеженого доступу до засобів рефінансування. У термінології S&P це означає дефолт регіону: агентство вважає дефолтом ситуацію, коли позичальник не виконав боргові зобов'язання в строк і в повному обсязі», а не тільки невиконання зобов'язань за облігаціями.

Експерти S&P пишуть, що їм також відомі випадки, коли банк-кредитор був вимушений пролонгувати виданий раніше регіону кредит за ставкою нижче поточної ринкової — у зв'язку з тим, що регіон був нездатний погасити або рефінансувати кредит». «В залежності від деталей такої операції подібна подія згідно з нашим визначенням може трактуватися як пропозиція про обмін цінних паперів, зроблена у стресових умовах (distressed exchanged offer), або еквівалент дефолту», — говориться в доповіді S&P.

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У департамент міжбюджетних відносин Мінфіну Росії інформація про прострочення виплат заборгованості за комерційними кредитами в установленому порядку від органів державної влади Новгородської області не надходила, повідомив представник міністерства. У Мінфіні не відповіли на питання про формулювання дефолту S&P.