У Путіна закликають росіян "подовше пожити під санкціями"

Голова адміністрації Кремля Сергій Іванов, виступаючи на Всесвітньому конгресі російської преси, сказав, що скасування санкцій буде «ударом у спину» вітчизняним аграріям. Потрібно, на його думку, ще пожити під санкціями, передає в середу, 10 червня, кореспондент Дождя.

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Для аграріїв, сказав Іванов, «краще б нам довше пожити в режимі санкцій - антисанкцій».

«Що стосується наших контрсанкцій і чи можемо ми їх скасувати: я 15 років пропрацював у МЗС, тому скажу дипломатично: сильно в цьому сумніваюся, це вкрай малоймовірно», — розповів Іванов на конгресі.

Санкції, додав голова кремлівської адміністрації, мають як плюси, так і мінуси.

Раніше міністр фінансів США Джейкоб Лью, який зустрівся у Вашингтоні з прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком, сказав, що країни G7 готові ввести додаткові санкції щодо Росії.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель також говорила, що країни G7 посилять санкції проти Росії, якщо відбудеться ескалація конфлікту на сході України.