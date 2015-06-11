У Раді заявили, що прийняття Закону №2010-д сприяє "деклюєвізаціі" економіки і розвитку енергетики

44% -зниження направлено на сонячні електростанції потужністю понад 10 МВт, які пов'язують з підконтрольною Клюєвим компанією Актив Солар.

Про це було сказано на засіданні Верховної Ради при обговоренні та прийнятті в цілому Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення конкурентних умов виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії» (№ 2010-д).

«З точки зору генерації, « вітер » у нас має левову частку. Але, якщо ми подивимося за розрахунками, то «сонце» забирає з усією відновлюваної енергетики майже 60 відсотків платежів, - сказав заступник голови Комітету ВРУ з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки Олександр Домбровський. - Якщо ми подивимося структуру «сонця» і подивимося великі сонячні станції (більше 10 мегават), то їх частка в платежах становитиме по 2013 і 2014 роки приблизно 90 або 80 відсотків всієї сонячної енергетики. Це неправильно, і ця норма в законі коригується. Ми суттєво зменшуємо тарифи на сонячну енергію. Також цим законопроектом передбачаються ще ряд норм, які дають можливість відновлюваній енергетиці інтенсивно розвиватися в Україні, тому що це - основний тренд, який сьогодні є в глобальному енергетичному ринку ».

О. Домбровського підтримали кілька депутатів, які назвали ефект нового Закону «деклюєвізацією» і «деолігархізацією» економіки України.

«Кожен день пан Клюєв через свої сонячні електростанції отримує 8 млн грн. Даний законопроект - це черговий крок до «деклюєвізаціі» економіки України », - заявив депутат Лев Підлісецький (фракція «Самопоміч»). Колегу також підтримав представник Радикальної партії, Юрій Чижмарь: «законопроект 2010-д дозволяє підійти до деолігархізації української економіки», - вважає він.

Нагадаємо, що електростанції братів Клюєвих на сьогодні становлять понад 70% потужності всіх СЕС, розташованих на материковій частині території України. Всі вони - великі електростанції, встановлена ​​потужність яких перевищує 10 МВт, з моменту введення «зеленого» тарифу продавали вироблену електроенергію за 46,5 євроцентів / кВт · год. За 2014 електростанції Клюєвих заробили 2,6 млрд. грн. За тарифом, відкоригованим відповідно з актуальним курсом євро, в найбільш сонячні місяці поточного року компанії заробіток сонячних електростанцій може скласти по 500-600 млн грн. За розрахунками фахівців, реальна економія від впровадження положень законопроекту № 2010-д до кінця поточного року може скласти до 1,5 млрд грн.