У Вінниці пройде Європейський тиждень сталої енергетики

Таке рішення було прийнято Представництвом Європейського Союзу в Україні. 15 червня разом із вінничанами та представникам міської влади, участь у церемонії відкриття візьмуть голова Вінницької обласної державної адміністрації Валерій Коровій, представник Європейського Союзу, гості з різних міст України та Європи.

Важливою подією під час тижня сталої енергетики стане вручення місту Вінниці Європейської енергетичної відзнаки (ЄЕВ). Наразі жодне місто країн пострадянського простору не було сертифіковане за цією міжнародною системою. Щоб передати відзнаку виконуючому обов’язки Вінницького міського голови Сергію Моргунову, до міста прибудуть посол Швейцарії в Україні Крістіан Шененбергерта представники Швейцарського бюро співробітництва в Україні. Церемонія передачі відзнаки відбудеться 16 червня під час ІХ щорічної міжнародної конференції «З Угодою мерів до енергонезалежності: виклик прийнято», у якій візьмуть участь мери різних міст України.

Впродовж п’яти днів у місті відбудуться різні заходи, що матимуть на меті привернути увагу мешканців до питань енергоефективності та енергозбереження.

Вінничани та гості міста зможуть взяти участь у велопробігах, екологічних квестах та майстер-класах для дітей і дорослих, ознайомитись із енергоефективним обладнанням та матеріалами, посадити дерево в рамках акції «Родинний сад», побувати на екскурсіях до комунальних підприємств міста.