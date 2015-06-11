В Україні потрібно замінити 100 тисяч кілометрів водопровідних та каналізаційних труб - Мінрегіон

Про це повідомляє прес-служба Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства з посиланням на директора департаменту життєзабезпечення та житлової політики Сергія Кушніра.

Наголошується, що понад 260 населених пунктів отримують питну воду з відхиленням окремих фізико-хімічних показників.

«Сьогодні потребує заміни 38% або на 69 тис. км водопровідних мереж і 37% або 19 тис. км каналізаційних. Для доведення якості води до нормативних вимог часткової або повної реконструкції потребують майже 100% водопровідних та каналізаційних очисних споруд», - цитує Кушніра прес-служба Мінрегіону. Відзначається, що потребують негайної заміни 29% насосних агрегатів водопровідних станцій і 35% - каналізаційних насосних станцій.

Він додав, що забезпечені каналізацією 96,7% міст, 57,2% селищ міського типу і 2,4% сіл.

Кушнір повідомив, що на сьогоднішній день Мінрегіон виступає координатором низки проектів, які реалізуються за підтримки міжнародних фінансових організацій. Так, в рамках співпраці зі Світовим банком реалізується проект розвитку міської інфраструктури загальною вартістю 2,4 млн дол., розрахований на 2014-2020 роки. Інвестиції по проекту спрямовані на модернізацію систем водопостачання та водовідведення, а також на реалізацію пілотного проекту щодо поводження з твердими відходами.

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Триває співпраця з Європейським інвестиційним банком щодо реалізації проекту «Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаєві», в рамках якого передбачена заміна 19 тис. водопровідних мереж, оновлення 18 насосних станцій, реконструкція каналізаційно-очисних споруд, а також будівництво 2 нових відстійників. Вартість даної програми оцінено у 31 млн євро.

Також, за його словами, в планах Мінрегіону залучення кредитних коштів німецького банку KFW у розмірі 17 млн євро для реалізації проекту муніципального водного господарства.

Кушнір також додав, що Мінрегіон вже розробив ряд законопроектів, прийняття яких сприятиме вирішенню актуальних питань роботи галузі.

Довідка УНІАН. За даними Державної служби статистики, на кінець 2014 року в Україні в аварійному і ветхому стані перебували 49,1 тис. км водопровідних мереж.