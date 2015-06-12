Яценюк доручив вирішити соціально-економічні проблеми Донбасу

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк на засіданні уряду в п'ятницю зобов'язав міністра Кабінету міністрів Ганну Онищенко підготувати доручення про розв’язання соціально-економічних проблем Донецької і Луганської областей, включаючи інфраструктурні та медичні.

«Міністр Кабінету міністрів, будь ласка, узагальніть інформацію міністра охорони здоров'я, міністра соціальної політики і міністра інфраструктури і підготуйте моє доручення про розв’язання соціально-економічних проблем жителів Луганської і Донецької областей», - сказав він.

За словами прем'єра, в роботу уряду має бути активно включений новий голова Донецької ОДА Павло Жебрівський.

«Окремо потрібно вийти на нового голову обласної адміністрації, я з ним поспілкуюся, які в нього проблеми. Сандро (Квіташвілі, міністр охорони здоров'я - УНІАН), повідомте міністрам соціальної політики та інфраструктури з'ясувати, чим ми можемо допомогти ближчим часом», - сказав Яценюк.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко 11 червня призначив Павла Жебрівського головою Донецької обласної державної адміністрації.

До цього призначення Жебрівський з 19 січня 2015 року обіймав посаду начальника управління ГПУ з розслідування корупційних злочинів, вчинених службовими особами, які займають особливо відповідальне становище.