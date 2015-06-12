Єврокомісар у листі російському міністру: відкладення ЗВТ з Україною виключене

19:57, 12 червня 2015
Різне
796

Зміна угоди про зону вільної торгівлі між Україною та Євросоюзом чи відкладення термінів набуття нею чинності на вимогу Росії виключається.

REUTERS

Про це йдеться в листі еврокомісара з питань торгівлі Сесілії Мальмстрем міністру економічного розвитку РФ Олексію Улюкаеву, пише «Європейська правда».

На засіданнях тристоронньої групи Україна-ЄС Росія 4-5 червня представники уряду РФ висунули нові вимоги щодо початку дії ЗВТ.

20 квітня Улюкаєв відзвітував про час тристоронніх переговорів Володимиру Путіну, озвучивши шість вимог РФ, жодну з яких не можна назвати новою.

Джерела «ЄвроПравди» свідчать – мова йде про додаткові вимоги в енергетичній сфері, які під час публічної частини розмови Улюкаєва з Путіним не згадувалися. Причому ці вимоги виходять далеко за рамки Угоди про асоціацію.

"Я ясно доводила Вам, коли ми зустрічалися – 3 березня і 18 травня, що Угоду про асоціацію, включаючи зону вільної торгівлі, вже схвалено Європарламентом і парламентами багатьох країн-членів, а тому вона ні в якому разі не може бути змінена або відтермінована", - йдеться в листі комісара до російського міністра.

Читайте такожРФ вимагає відкласти на 10 років перехід України на техрегламенти Євросоюзу - ЗМІ

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що РФ вже не заперечує проти імплементації ЗВТ з 1 січня 2016 року.

Крім того, Росія конкретизувала свої вимоги щодо ЗВТ між Україною та ЄС, проте мова про відтермінування імплементації угоди не йде.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter