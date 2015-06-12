Єврокомісар у листі російському міністру: відкладення ЗВТ з Україною виключене

Про це йдеться в листі еврокомісара з питань торгівлі Сесілії Мальмстрем міністру економічного розвитку РФ Олексію Улюкаеву, пише «Європейська правда».

На засіданнях тристоронньої групи Україна-ЄС Росія 4-5 червня представники уряду РФ висунули нові вимоги щодо початку дії ЗВТ.

20 квітня Улюкаєв відзвітував про час тристоронніх переговорів Володимиру Путіну, озвучивши шість вимог РФ, жодну з яких не можна назвати новою.

Джерела «ЄвроПравди» свідчать – мова йде про додаткові вимоги в енергетичній сфері, які під час публічної частини розмови Улюкаєва з Путіним не згадувалися. Причому ці вимоги виходять далеко за рамки Угоди про асоціацію.

"Я ясно доводила Вам, коли ми зустрічалися – 3 березня і 18 травня, що Угоду про асоціацію, включаючи зону вільної торгівлі, вже схвалено Європарламентом і парламентами багатьох країн-членів, а тому вона ні в якому разі не може бути змінена або відтермінована", - йдеться в листі комісара до російського міністра.

Читайте такожРФ вимагає відкласти на 10 років перехід України на техрегламенти Євросоюзу - ЗМІ

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що РФ вже не заперечує проти імплементації ЗВТ з 1 січня 2016 року.

Крім того, Росія конкретизувала свої вимоги щодо ЗВТ між Україною та ЄС, проте мова про відтермінування імплементації угоди не йде.