В Україні запрацював портал iGov для замовлення держпослуг онлайн

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час презентації інтернет-порталу повідомив заступник глави Адміністрації президента України Дмитро Шимків.

«Я сподіваюся, що громадськість і бізнес розвиватимуть цей портал, а державні органи візьмуть на себе зобов'язання надавати послуги через цей портал», - сказав він.

При цьому Шимків висловив сподівання, що в майбутньому такі інтернет-портали почнуть створюватись на регіональному рівні і інтегруватимуться в єдину електронну систему для надання держпослуг через Інтернет.

«Сьогодні той факт, що законодавці не встигають за сучасними технологіями, не повинен стримувати просування цих технологій», - зазначив заступник глави АП.

Представляючи портал iGov.org.ua директор з інформаційних технологій «ПриватБанку» і співзасновник ICT Competence Center Дмитро Дубілет зазначив, що розробка веб-сайту для надання електронних держпослуг стартувала на початку цього року, коли взяти участь у даному проекті висловили близько тисячі IT-фахівців. При цьому українські активісти розробляли даний портал на безплатних засадах.

«Це проект від українських активістів. Українська держава отримала цей сервіс безкоштовно. За моєю оцінкою, щомісяця останні півроку ІТ-послуги надавалися на суму приблизно декілька мільйонів гривень, а сам продукт, якби його робили на комерційній основі, я думаю, коштував би мільйони доларів», - сказав Дубілет.

Він також повідомив, що на сьогодні через інтернет-портал можна отримати лише 9 державних послуг, з яких частина надається поки що на регіональному рівні, а в найближчому майбутньому буде запущено ще 42 послуги. Так, на сьогодні, через Інтернет вже можна подати заявку на отримання довідки про несудимість, зареєструвати повідомлення про початок будівельних робіт й отримати інші послуги у сфері будівництва, нерухомості та геології. Найближчим часом на порталі також буде інтегровано електронні держпослуги, які вже були запущені у Львові.

За словами Дубілета, авторизація на порталі проводиться за допомогою системи ВankID через обслуговуючий банк або за допомогою електронного цифрового підпису. Після авторизації кожен громадянин України зможе зробити заявку на отримання необхідної довідки або держпослуги. При цьому в майбутньому планується модернізувати систему таким чином, щоб можна було не лише замовити, а й отримати через Інтернет необхідний документ в електронному вигляді з електронним підписом.

«Громадяни зможуть отримати необхідну довідку не тільки в паперовій, а й в електронній формі. Таким чином, ми позбуваємося від другого етапу, коли громадянину потрібно приходити в держорган вдруге, щоб отримати цю довідку», - зазначив Дубілет.

При цьому він додав, що швидкість впровадження інших держпослуг в електронній формі залежатиме насамперед від самих державних органів.

«Це залежить від того, наскільки швидко розвиватиметься наша співпраця з державними органами. Певну частину послуг вже попередньо погоджену центральним органом виконавчої влади, тому ми зможемо їх запустити одночасно для всієї країни... Якщо є політична воля, це розгортається дуже швидко», - сказав Дубілет, додавши, що впродовж наступних кількох місяців запускатимуться нові електронні послуги.

Він також наголосив, що ICT Competence Center і IT-волонтери поставили перед собою завдання до кінця поточного року перевести в електронний формат 20% усіх державних послуг.

Як повідомляв УНІАН, торік Кабінет міністрів України заявив про намір до 2017 року запровадити систему електронного уряду в країні. У найближчі два роки планується впровадити електронні безконтактні послуги й перейти на електронну ідентифікацію та електронний підпис громадянина. Також одним із завдань Кабміну є повна відмова від паперового документообігу. Крім того, уряд планує до 2017 року ухвалити закон про єдину систему електронної взаємодії.

Електронний уряд – спосіб надання інформації і надання державних послуг громадянам, бізнесу, іншим гілкам державної влади і державним чиновникам, за якого особисту взаємодію між державою і заявником мінімізовано і максимально можливе використовуються інформаційні технології.