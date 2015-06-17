Китай приступив до реалізації стратегії зміни економіки Азії і всього світу в своїх інтересах - ЗМІ

Про це пише DT.ua з посиланням на The Washington Post.

"Китай має дуже чітку, широку і добре продуману стратегію", яка є "більш экспансійною, ніж у інших країн в усьому світі", - вважає колишній заступник Держсекретаря США Роберт Горматс.

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Хоч Вашингтон і Пекін заявляють, що вони намагаються пристосуватися до появи Китаю як світової економічної супердержави, не порушуючи азіатський економічний бум, але явно простежуються ознаки конкуренції, коли КНР кидає виклик встановленим США правилами гри. Адже Китай виключений з Транс-Тихоокеанського партнерства, яке президент США Барак Обама вважає одним із пріоритетів на своєму посту.

Також американський Конгрес проголосував проти надання Китаю, Індії та інших країн більшого впливу на прийняття рішень в МВФ. На даний момент Китай бажає отримати більш вагомий економічний вплив у світі. Для вирішення даної задачі Пекіну потрібні союзники, яких він може отримати шляхом розширення ринків в азіатських країнах.

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Одним з інструментів нарощування економічного впливу КНР у світі є заснований Китаєм Азіатський банк інфраструктурних інвестицій. Хоч США і відмовилися брати участь в даній організації, але більшість союзників Вашингтона приєдналися до Азіатського банку.

Раніше УНІАН повідомляв, що китайські компанії залучили з початку року $97,1 млрд, що на 81% більше обсягу залучених за аналогічний час коштів у минулому році - $53,6 млрд.