"Укргазвидобування" буде продавати низькооктанове пальне силовикам без аукціону

Відповідна постанова від 4 квітня опублікована на сайті Кабінету міністрів. Згідно з раніше діючим нормам, "Укргазвидобування" могло продавати такі види палив тільки на аукціонах, а силові відомства - купувати тільки на тендерах.

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Як повідомляв УНІАН, раніше депутат від фракції "Народний фронт" Тетяна Чорновол заявляла, що група компаній "Континіум", підконтрольна бізнесмену і народному депутату Ігорю Єремєєву, заробила 89 млн грн на постачанні Міністерству оборони бензину марки А-80, ключовим виробником якого є держкомпанія "Укргазвидобування", а споживачем - українська армія.

На початку 2014 року "Укргазвидобування" очолив Сергій Костюк, після чого держкомпанія продала компанії Ігоря Єрємєєва "Вог Трейдинг" 30 тис. тонн скрапленого газу за ціною 7602 грн за тисячу кубів, у той час як інші учасники ринку продавали паливо на 3500 грн дорожче.

З березня 2014 року "Укргазвидобування" почало реалізовувати конденсат для виробництва бензину марки А-76 компаніям "Вог Трейдинг", "Феон", "Юкра", "Конюшина-ПМ" і "Укртрансоил-2009", також підконтрольним народному депутату. За даними МВС, компанія недоотримала від продажу конденсату близько 60 млн грн.

За підрахунками експертів, щомісяця "Укргазвидобування" втрачає на реалізації своєї продукції від $6 до $10 млн.