Батьки, які виховують дитину до 6 років, отримають пільги у працевлаштуванні

Батьки, які мають дитину віком до 6 років, матимуть право на отримання додаткових гарантій у сприянні працевлаштуванню.

Такі зміни до Закону України "Про зайнятість населення" сьогодні більшістю голосів ухвалив парламент. Всього 244 голоси "за".

Автором законопроекту став депутат групи "Партія Відродження" Андрій Шипко. Документ надає право на отримання додаткових гарантій у сприянні працевлаштуванню батьків або особі, яка їх замінює, що мають на утриманні малолітніх дітей.

"Автором цього законопроекту виступав насправді сам народ. Батьки зможуть скористатись законним правом на підтримку держави під час працевлаштуванні, якщо в сім’ї є хоча б одна дитина віком до 6 років", - заявив під час виступу Андрій Шипко.