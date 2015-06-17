Держгеокадастр проводить он-лайн конкурси на посади голів обласних та районних відділень

З 8 червня по 15 липня Державна служба геодезії картографії та кадастру проводить серію конкурсів на заміщення вакансій глав обласних та районних відділень відомства. Особливість проведення конкурів – абсолютна відкритість. За перебігом іспитів та співбесід може спостерігати кожен громадянин України в он-лайн трансляції на офіційному сайті Держгеокадастру.

Відкритий конкурсний відбір керівників територіальних органів проводиться в рамках масштабної кампанії з оновлення кадрів, що розпочалася у відомстві за ініціативи нового Голови Держгеокадастру Максима Мартинюка, призначеного на цю посаду в березні 2015 року.

«У Держгеокадастрі свідомо запровадили практику проведення відкритих конкурсних призначень. Питаннями землі повинні займатися висококласні фахівці у цій галузі. Я впевнений, що професіоналізація керівного складу землевпорядної служби вже в найближчій перспективі дасть позитивні результати. Наша мета – щоб на роботу в Держгеокадастр прийшли люди нової генерації, це важливий запобіжний крок в боротьбі з корупцією», – заявив Голова Держгеокадастру Максим Мартинюк.

На думку експертів, он-лайн трансляція дає максимальний ступінь прозорості та ефективності при проведенні кадрових конкурсів, що підтверджено досвідом країн, які досягли значного успіху в боротьбі з корупцією. Зокрема, про намір впровадити таку практику при формуванні команди заявив новий голова Одеської обласної адміністрації, екс-президент Грузії Міхаіл Саакашвілі.

Окрім підвищення рівня відкритості, формат конкурсу дозволяє підняти планку професійних вимог та об’єктивно оцінити рівень компетенції та підготовки претендентів. Так, із 36 учасників конкурсу, що претендували на посади керівників територіальних органів Держгеокадастру у Вінницькій області, письмовий іспит та співбесіду пройшло 17 чоловік, у Кіровоградській – із 31 претендента не зміг подолати іспит кожен другий, в Миколаївський – із 26 претендентів були визнані гідними роботи в Держгеокадастрі лише семеро.

З точним графіком проведення іспитів та співбесід, що триватимуть до середини липня можна ознайомитись тут. Онлайн–трансляція ведеться згідно з графіком з 9-30 до 10-30 (письмовий іспит) та з 14-00 до 18-00 (співбесіди з кандидатами).

Запис відео трансляцій попередніх конкурсів можна переглянути в теці Архів за відповідну дату.

Довідково. Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру оголосила конкурс на заміщення 557 вакантних посад начальників головних управлінь Держгеокадастру в областях та м. Києві, начальників територіальних органів Держгеокадастру в областях нижчого рівня.

Конкурс складається з декількох етапів: прийом документів, письмовий іспит та відбір кандидатів в режимі співбесіди. В випадку незгоди з результатами, кандидати можуть оскаржити рішення комісії протягом трьох днів.