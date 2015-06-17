Уряд підвищив ціни на алкоголь: спиртне з осені подорожчає на 40%

Відповідну постанову було прийнято на засіданні уряду 17 червня. Таким чином, ціна найдешевшої горілки може зрости з 40 грн до 55 грн, віскі — з 88,5 грн до 109 грн, коньяку — з 59 до 84 грн. Вино подорожчає з 20 до 27 грн (ігристе — з 33 грн до 50 грн) за пляшку. Про це повідомляє «Апостроф».

Згідно з прийнятим урядом на засіданні 17 червня проектом постанови, текст якого є у розпорядженні видання, мінімальні оптово-відпускні і роздрібні ціни на алкогольні напої будуть підвищені у два етапи.

Документ набирає чинності через 10 днів з моменту публікації в газеті "Урядовий кур'єр" і на першому етапі визначає мінімальні ціни до 30 серпня, на другому - з 1 вересня.

Таким чином, до кінця літа мінімальна оптова ціна на горілку і лікеро-горілчані вироби за 1 літр 100-відсоткового спирту із 133 грн зросте до 159,94 грн, а з 1 вересня — до 175,96 грн. На віскі — з 295 грн до 317,31 грн і 349,36 грн відповідно, на коньяк (три зірки) — з 196,7 грн до 253,21 і 269,23 грн.

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Мінімальні роздрібні ціни на лікеро-горілчані вироби за 1 літр 100-відсоткового спирту піднімуться з 199,5 грн до 249,5 грн і 274,5 грн, віскі — з 442,5 грн до 495 грн і 545 грн, коньяк (три зірки) - з 295,05 грн до 395 і 420 грн.

В результаті найдешевша пляшка горілки об'ємом 0,5 л буде коштувати до кінця серпня 50 грн, з 1 вересня - 55 грн (зараз 40 грн), віскі — 99 грн і 109 грн (нині - 88,5 грн), відповідно, коньяк (три зірочки) 79 грн і 84 грн (п'ять зірочок) — 89 грн і 94 грн (зараз 59 грн і 69 грн). Найдешевше ігристе вино в пляшці 0,7 буде коштувати не 33 грн, як зараз, а 44,9 грн і 49,9 грн відповідно, на інше вино мінімальна ціна підніметься з 20 грн до 27 грн.

Згідно з пояснювальною запискою до документа, яка підготовлена Міністерством фінансів, діючі в даний час мінімальні ціни були введені в червні 2014 року і на сьогоднішній день їх рівень, враховуючи зростання інфляції та падіння курсу гривні, не відповідають реальним витратам суб'єктів ринку на виробництво та торгівлю алкогольними напоями. Мінімальні ціни “не відображають зростання ставок акцизного податку, цін на енергоносії, сировину та інші складові ціни", - йдеться в пояснювальній записці.