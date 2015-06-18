Кудрін: економіка Росії перебуває тільки в "середині шторму"

Дані щодо економіки в першому кварталі всіх заспокоїли, другий квартал буде гіршим, заявив на Петербурзькому міжнародному економічному форумі колишній міністр фінансів Олексій Кудрін, передає ТАСС.

"Перший квартал всіх нас заспокоїв, були дійсно кращі показники, ніж усі очікували. Багатьом здалося, і були сказані слова, що ми пройшли пік або перебуваємо вже на виході з кризи. Другий квартал покаже, що це не так", - сказав Кудрін.

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Він вважає, що ситуація ще залишається складною. "Якщо говорити про те, де ми зараз знаходимося з точки зору зростання, то ми зараз знаходимося в середині шторму", - зазначив Кудрін.

За його словами, також ще більш серйозний виклик - це відносини з Заходом, якими вони будуть в майбутньому після врегулювання українського кризи і зняття санкцій.

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"Деякі політики, представники Думи і навіть іноді уряду говорять, що нам треба відмовитися від деяких механізмів взаємодії, деяких цінностей, деяких стандартів, які ми впроваджували 15-20 років. У мене виникло побоювання, а що ми хочемо крім просто чисто географічного повороту на Схід, з точки зору тих інститутів, які ми переносили в рамках вступу в ОЕСР та СОТ, стандартів фінансової звітності. У мене виникли серйозні побоювання", - сказав Кудрін.