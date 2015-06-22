Україна відмовилася від перегляду умов членства в СОТ

Про це в інтерв'ю "Європейської правді" розповіла торговий представник України Наталія Микольська.

За її словами, за Україною на три роки зарезервовано право на перегляд таких умов, однак вона навряд чи скористається цією можливістю.

"Наша позиція полягає в тому, що нам потрібно навчитися бути передбачуваним торговим партнером – Україна зафіксувала умови свого членства в СОТ під час вступу у 2008 році і не претендує на глобальні зміни цих зобов'язань", - зазначила Наталія Микольська.

Вона нагадала, що трирічний переговорний період, передбачений для розгляду поданої Україною в 2012 році заявки на зміну тарифного плану закінчився в кінці 2014 року.

"І ця сторінка перегорнута", - зазначила Микольська.

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Водночас, за її словами, Україна активно бере участь у поточному Дохійському переговорному раунді і намагається модернізувати правила функціонування багатосторонньої торговельної системи.

"Завдання - максимально врахувати наші національні інтереси", - зазначила вона.