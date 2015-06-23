Яценюк доручив відкрити торгові представництва в ключових економіках світу

Торгові представництва України мають бути відкриті в ключових економіках світу і на ключових світових ринках, а саме - в США, в Німеччині, в Китаї, в країнах Близького Сходу, сказав у ході роботи колегії Міністерства економічного розвитку і торгівлі України прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

Читайте такожАналітики опублікували прогноз на найближчі 10 років: колапс РФ, чотири Європи та 16 міні-Китаїв

«Нам необхідно відкривати офіси торгових представників у США, Брюсселі (як столиці Євросоюзу - УНІАН), Німеччини, Франції, Китаї, подивіться щодо країн Близького Сходу. Це треба зробити до кінця поточного року, негайно», - сказав він, додавши, що служба торгових представництв повинна працювати виключно на захист наших економічних інтересів.

За словами прем'єра, мережа торговельних представництв має поширюватися лише на ключові країни і бути виключно функціональною.

«Раніше це називалося «торговельні місії». Їх завдання було зустріти міністра і відправити його додому. Зараз все має бути ефективно», - підкреслив Яценюк.

Як повідомляв УНІАН, Україна підписала двосторонній протокол про доступ товарів на ринок Казахстану у зв'язку зі вступом цієї країни до СОТ, який передбачає можливість захисту торговельних інтересів України у разі введення обмежувальних заходів.

Україна і Канада мають намір у найближчі три місяці завершити переговори про створення зони вільної торгівлі між двома країнами.

З 1 січня 2016 року має запрацювати всеохоплююча зона вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом.

Також, згідно з програмою роботи українського уряду, затвердженою у грудні 2014 року, Україна розраховує укласти угоди про зони вільної торгівлі з Туреччиною, Канадою, Ізраїлем, країнами Африки і низкою Балканських країн.