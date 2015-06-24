Мінфін Росії хоче зекономити на пенсіонерах 2,6 трильйона рублів

Міністерство фінансів РФ пропонує заощадити на індексації пенсій і соціальних допомог 2,56 трильйона рублів в 2016-2018 роках, йдеться в матеріалах відомства, пише Рейтер.

Прем'єр Дмитро Медведєв назвав ці пропозиції "досить жорсткими".

За розрахунками Мінфіну, зменшення бюджетних асигнувань щодо обсягу, закладеного в поточних параметрах бюджету, становитиме у 2016 році - 510,1 мільярда рублів, в 2017 році - 878,9 мільярда рублів, в 2018 році - 1.174,3 мільярда рублів.

Мінфін бачить у існуючому механізмі індексації соціальних виплат ризики для фінансової стійкості бюджету.

Міністерство пропонує проводити індексацію пенсій один раз в рік (з 1 лютого) на прогнозовану інфляцію: на 5,5% в 2016 році, на 4,5% в 2017 році і на 4% в 2018 році.

Чинний порядок передбачає індексацію на 11,4% у 2015 році, на 11,9% - в 2016 році, 7% - в 2017 році, 8,4% - у 2018 році.

Якщо зберігається нинішній порядок, то це спричинить збільшення трансфертів з бюджету РФ в ПФР до 3,4% ВВП в 2016 році до 2,7% ВВП цього року і 2% ВВП, в 2014 році, йдеться в матеріалах Мінфіну.

"Частка витрат федерального бюджету на соціальну політику в загальному обсязі витрат... в 2016 році становитиме близько 35 відсотків", - попереджає відомство.

"Діючий механізм індексації формує ризики посилення структурних дисбалансів в економіці: витіснення заощаджень та інвестицій поточним споживанням, приватного попиту - державним", - вважає Мінфін.

Читайте такожРосія перебуває у повноцінній кризі, рівень життя населення падає - Кудрін

Медведєв з фінансовою владою обговорює пропозиції на сьогоднішній комісії з бюджетного проектування.

"Ресурси бюджету не безмежні. Нам достатньо довго ще, ймовірно, доведеться працювати в умовах жорстких бюджетних обмежень", - сказав він.

У четвер відбудеться засідання уряду, на якому також буде обговорюватися бюджет РФ на 2016-2018 роки, а сам проект бюджету планується внести на розгляд Держдуми в середині вересня.