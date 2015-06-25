З початку року в Україні задекларували майже 100 знижень цін на сигарети - експерти

Експерти вважають, що потрібно знижувати залежність доходів бюджету від цінової політики виробників тютюнових виробів

З 1 січня 2015 виробники та імпортери тютюнових виробів задекларували в Україні 97 знижень максимальних роздрібних цін на різні марки сигарет – про це свідчать дані Державної фіскальної служби (ДФС).

За даними ДФС, в червні кожна третя пачка цигарок коштувала дешевше, ніж в травні.

В умовах заборони на рекламу сигарет зниження ціни є єдиним способом наростити частку ринку – так експерти пояснюють цю тенденцію. У той же час, дані дії істотно б'ють по доходах бюджету. За експертними підрахунками, зниження цін на сигарети на 1 грн. призводить до скорочення бюджетних надходжень на 150 млн. грн.

"Зниження цін в діючих умовах є неприпустимим. Адже податкова база не змінилася. А індекс споживчих цін з початку року виріс на 40%", – пояснює голова правління Центру «Життя», експерт Альянсу з виконання Рамкової конвенції Всесвітньої Організації охорони Здоров'я із боротьби проти тютюну Андрій Скіпальський.

Експерт упевнений, що потрібно продовжувати збільшувати акциз на сигарети – особливо специфічну (фіксовану) частину акцизу, яка не залежить від ціни.

"На нашу думку, специфічна частина акцизу ефективна. І її треба підвищувати постійно, стабільно, прогнозовано – кожен рік. Це в тому числі наш обов'язок перед Європейським Союзом. Потрібно розробити програму підвищення специфічної частини акцизу як мінімум на найближчі три роки", – зазначає Скіпальський.

Також, на думку експерта, потрібно піднімати мінімальний акциз на сигарети і знижувати залежність акцизу від маніпулювання цінами тютюнових виробників.

Діюча система акцизу має певний імунітет від маніпулювання ціною – завдяки мінімальному акцизному податковому зобов'язанню з сигарет ціною до 15 грн. сплачується як мінімум 6 грн. акцизу в держбюджет. Тому, незважаючи на випадки зниження роздрібних цін, за 4 місяці 2015 р. доходи від тютюнового акцизу, за даними Мінфіну, зросли майже на 1 млрд. грн. до 5,7 млрд. грн.

У той же час, від зниження роздрібних цін страждають місцеві бюджети, які стягують 5% від роздрібної ціни при продажу підакцизних товарів.

"Ми завжди були проти податку на роздрібний продаж підакцизних товарів. Такого податку немає в законодавстві Євросоюзу. Це нонсенс. Цей податок ускладнює дерегуляцію і підвищує корупцію – упевнений голова правління Центру «Життя», експерт Альянсу з виконання Рамкової конвенції ВООЗ по боротьбі проти тютюну Андрій Скіпальський.

Експерт з економічних питань Міжнародного центру перспективних досліджень Ангеліна Бочі вважає, що проблему зниження залежності бюджету від маніпуляцій з цінами на тютюнові вироби потрібно вирішувати комплексно.

"По-перше, потрібно індексувати акцизи на тютюнові вироби на розмір інфляції. Відповідні норми є в законодавстві України. По-друге, потрібно підвищувати специфічну ставку акцизу. Ми повинні це робити згідно Угоди про асоціацію з ЄС. По-третє, відмінити податок на роздрібний продаж підакцизних товарів. Цей податок неефективний і суперечить базовим директивам Євросоюзу", – впевнена Бочі.

Серед інших варіантів вирішення проблеми, на думку експертів, можуть бути встановлення фіксованого місцевого акцизу – наприклад, на рівні 2 грн. з пачки сигарет. Або ж встановлення мінімальної роздрібної ціни на сигарети – за аналогією з тією, яка існує на ринку алкогольних товарів.