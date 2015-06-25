Приєднання Киргизії до ЄАЕС прискорюється: Путін вніс у Держдуму відповідний закон

Президент РФ Володимир Путін вніс до Держдуми законопроект про ратифікацію Угоди про приєднання Киргизії до Договору щодо Євразійського економічного союзу від 29 травня 2014 року, передає РІА "Новини".

Раніше президент Киргизії Алмазбек Атамбаєв висловив сподівання, що до кінця червня Киргизія стане членом ЄАЕС.

Читайте такожПутін втрачає віру в перемогу в протистоянні з Заходом - The New York TimesУгода про вступ Киргизії до ЄАЕС складається з декількох частин: основної частини, у якій констатується факт приєднання республіки до економічного союзу і в якій обговорені головні умови і визначений порядок вступу документа в силу, і трьох протоколів, які були підписані під час засідання Вищої євразійської економічної ради, що відбулося 8 травня в Москві. Тепер документ мають ратифікувати парламенти інших країн-учасниць ЄАЕС, і тільки після цього будуть відкриті кордони Киргизії з іншими учасниками союзу. Членство Киргизії в ЄАЕС планувалося на осінь 2015 року.

У 2014 році Рада Федерації ратифікував угоду з Киргизією про розвиток економічного співробітництва в умовах євразійської інтеграції. Росією планувалося протягом двох років на вступ Киргизії до ЄАЕС виділити $1,2 млрд. В рамках угоди, зокрема, планувалося створити Російсько-киргизька фонд розвитку.

Уряд Киргизії ухвалив рішення вступити в тоді ще Митний союз навесні 2011 року.