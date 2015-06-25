Підвищення культури безпеки охорони праці - запорука успішної економіки підприємств

Недостатній рівень культури охорони праці негативно впливає на економіку підприємств, - стверджують страхові експерти Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

У Фонді пояснюють, що трудові втрати, які несуть підприємства, внаслідок нещасних випадків, в подальшому переходять в економічні втрати. Через це - головне завдання роботодавців налагодити ефективну профілактичну роботу, яка дозволить попередити і не допустити травматизм.

Страхові експерти Фонду впевнені, що створення безпечних умов праці - найбільш ефективний і універсальний шлях вирішення стратегічних завдань у сфері охорони праці, зниження рівня травматизму та інвалідності.

Одним з дієвих заходів профілактики нещасних випадків та професійних захворювань є процес їх розслідування. Метою кожного розслідування є встановлення причин, які призвели до нещасного випадку або професійного захворювання, та розробка заходів, спрямованих на запобігання виробничого травматизму.

На даний момент у фонді працює близько 400 страхових експертів з охорони праці. Вони постійно контактують з роботодавцями, проводять зустрічі, консультації, надають всебічну допомогу в організації систем управління охороною праці і т. д.

Мораторій на проведення перевірок підприємств щодо стану умов праці скоординував роботу страхових експертів на надання методичної та практичної допомоги у вирішенні питань ефективного функціонування системи охорони праці.

Так, у першому кварталі 2015 року робочими органами прийнято участь у проведенні:

1103 семінарів, що на 88,5% більше порівняно з I кварталом 2014;

2044 нарад, що в 2,3 рази більше в порівнянні з I кварталом 2014;

762 «круглих» столів; що в 2,7 рази більше в порівнянні з I кварталом 2014;

147 конкурсів, що на 34,9% більше порівняно з I кварталом 2014 року.