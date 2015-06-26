Яценюк хоче фінансувати українське кіно за рахунок легалізації грального бізнесу

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк виступає за ухвалення закону про легалізацію грального бізнесу з метою отримання додаткових надходжень для фінансування української культурної сфери.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на розширеному засіданні колегії Міністерства культури України в п'ятницю в Києві.

За словами глави уряду, він уже мав зустріч з цього приводу з народними депутатами з тією метою, "щоб прийняти закон про виведення з тіні і легалізації грального бізнесу, отримати додаткові доходи і профінансувати українські культуру, мистецтво і українське кіно".

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Яценюк наголосив при цьому, що значна частина цих коштів піде на фінансування культурних проектів, в тому числі й на українське кіно.