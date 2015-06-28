Для отримання субсидій більше не потрібно буде озвучувати свої доходи - Яценюк

Про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк у ході програми «10 хвилин з прем'єр-міністром».

«Ми прийняли кілька рішень. Перше: прибрати з декларації суми доходів», - сказав він.

За словами прем'єра, зміни в порядок подачі декларації передбачають і адміністративну відповідальність за надання завідомо неправдивих даних, яка, однак, не торкнеться арифметичних помилок.

При цьому місцеві органи влади матимуть можливість вирішувати більшість спірних питань, пов'язаних з нарахуванням субсидій, на місцях.

Як повідомляв УНІАН, субсидії на оплату комунальних послуг за новою процедурою, яка почала діяти з 1 квітня, вже отримали 500 тис. сімей з більш як 1 млн що звернулися, а ще 500 тис. сімей отримають субсидії протягом 2-3 тижнів.

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Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКУ), підвищила з 1 квітня поточного року мінімальний тариф на газ для населення в 3,3 рази - до 3600 грн за тисячу кубометрів палива при споживанні до 200 куб. м газу. В період міжсезоння - з 1 травня по 30 вересня - вартість природного газу становитиме 7188 грн за тисячу кубометрів, незалежно від обсягів споживання.

Крім того, з 1 квітня був підвищений і тариф на теплопостачання для населення - на 72%, до 537,2 грн за Гкал. Також НКРЕКУ з 1 квітня 2015 підвищила тарифи на електроенергію для населення в середньому на 19%.

За словами глави Міненерговугілля, підвищення тарифів на газ і теплопостачання повністю задовольняє попередні вимоги ключового кредитора економіки України - Міжнародного валютного фонду.